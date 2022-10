Glissement de terrain au Venezuela: 25 morts et 52 disparus

Les équipes de secours étaient à la recherche lundi des 52 personnes disparues dans une coulée de boue qui a fait dimanche au moins 25 morts à Las Tejerias, au Venezuela. La catastrophe est due aux fortes pluies qui s'abattent depuis des semaines sur le pays.

Malgré la nuit, les secouristes, utilisant des projecteurs et travaillant avec des chiens et des drones, cherchaient d'éventuels survivants ou les corps des disparus.

Selon le ministre vénézuélien de l'intérieur Remigio Ceballos, 'une quantité record de précipitations' est tombée sur la ville, avec un volume moyen d'eau qui tombe habituellement en un mois tombé en un jour. 'Ces fortes pluies ont saturé le sol', a-t-il ajouté, attribuant les précipitations au 'changement climatique' et au passage de l'ouragan Julia au nord du Venezuela.

Les pluies diluviennes ces derniers jours ont provoqué le débordement des ruisseaux et des glissements de terrain qui ont tout emporté à las Tejerias, ville située à flanc de montagne. De nombreuses maisons et commerces ont été détruits alors que des rues sont envahies par la coulée de boue qui a entraîné arbres, débris et voitures sur des centaines de mètres.

Cinq ruisseaux ont débordé

Le dernier bilan officiel fait état de 25 morts et 52 blessés. 'Cinq ruisseaux ont débordé' et 'nous constatons des dégâts très importants', avait déclaré dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez. Treize autres personnes sont mortes dans différentes régions du pays, également en raison de cette saison des pluies atypique.

'La ville est perdue, Las Tejerías est perdue', a déploré Carmen Melendez, 55 ans, une des habitantes. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a décrété trois jours de deuil national en solidarité des victimes.

Le Venezuela fait face à des pluies importantes et exceptionnelles depuis plusieurs semaines. Outre la catastrophe de Las Tejerias, des inondations et des glissements de terrain se sont produits dans plusieurs autres endroits du pays pendant le week-end, notamment dans l'Etat de Zulia ou à Choroni sur la côte.

/ATS