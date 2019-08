Giuseppe Conte chargé de former un nouveau gouvernement

Le Premier ministre italien sortant Giuseppe Conte a été chargé de former un nouveau gouvernement de coalition, rapporte jeudi l'AFP sur base de sources officielles. Il a été reçu en tête-à-tête jeudi matin à Rome par le président Sergio Mattarella.

Le président italien, l'arbitre de la vie politique en temps de crise, devait confier un mandat à M. Conte pour former un nouveau gouvernement. Le Mouvement 5 Etoiles (antisystème) et le Parti démocrate (centre gauche) se sont entendus mercredi pour former un gouvernement sous la houlette de Giuseppe Conte, évitant a priori la tenue de nouvelles élections dans le pays.

Sergio Mattarella a accueilli avec le sourire jeudi matin Giuseppe Conte dans son bureau du palais du Quirinal. Selon le système parlementaire italien, M. Conte devra ensuite dans les prochains jours soumettre au président une liste de ministres et obtenir la confiance des deux chambres du parlement.

/ATS