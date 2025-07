Gisèle Pelicot reçoit la plus haute distinction honorique française

La Française Gisèle Pelicot, devenue une figure mondiale du combat féministe après le retentissant procès de ses violeurs en 2024, figure parmi les 589 personnalités distinguées par la Légion d'honneur. Cette dernière est la plus haute distinction honorique en France.

La 'promotion de la Légion d'honneur du 14-Juillet', jour de fête nationale en France, a été publiée dimanche dans un décret au Journal officiel.

La septuagénaire, anonyme jusqu'à son procès, a subi pendant une décennie des dizaines de viols par son ex-mari qui l'avait préalablement sédatée, et d'au moins une cinquantaine d'hommes recrutés par ce dernier sur internet.

Que la 'honte change de camp'

Lors du procès dans le sud-est de la France entre septembre et décembre 2024, elle est devenue une icône féministe notamment après avoir permis un procès public en refusant le huis clos, afin que la 'honte change de camp' et ne pèse plus sur les épaules des victimes de viols.

Son ex-mari Dominique Pelicot a été condamné en décembre à 20 ans de réclusion criminelle et n'a pas fait appel. Ses 50 co-accusés, reconnus pour la plupart coupables de viols, âgés de 27 à 74 ans, ont été condamnés à des peines s'échelonnant entre trois ans de prison dont deux avec sursis, et 15 ans de réclusion criminelle. Certains ont fait appel.

Prix Liberté

Depuis le procès dit 'des viols de Mazan', Gisèle Pelicot a reçu le Prix Liberté, décerné par 10'000 jeunes issus de 84 pays, 'pour son combat contre la banalisation du viol et des violences sexuelles'.

Elle a été désignée parmi les '100 personnes les plus influentes de 2025' par le magazine américain Time mi-avril et va publier ses mémoires le 27 janvier 2026 en vingt langues.

La Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, a récompensé cette année 589 personnes 's'investissant pour l'intérêt général', a indiqué la Grande Chancellerie dans un communiqué.

/ATS