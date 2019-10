Génocide arménien: Ankara convoque l'ambassadeur US, Erevan remercie Washington

La Turquie a convoqué mercredi l'ambassadeur américain à Ankara pour protester contre la reconnaissance du génocide arménien, votée la veille par la Chambre des représentants des Etats-Unis. L'Arménie a pour sa part remercié Washington pour ce 'vote historique'.

L'ambassadeur David Satterfield a été convoqué au ministère des Affaires étrangères en lien avec 'la décision dépourvue de fondement juridique ou historique prise par la Chambre des représentants', ont indiqué des responsables turcs.

Cette convocation est également liée à l'adoption mardi soir par la Chambre des représentants d'un texte prévoyant des sanctions contre des responsables turcs en lien avec l'offensive en Syrie, selon ces mêmes sources.

Non contraignant, le texte adopté à une écrasante majorité par la Chambre des représentants appelle à 'commémorer le génocide arménien', à 'rejeter les tentatives (...) d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien' et à éduquer sur ces faits.

Massacres réciproques pour Ankara

Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.

Mais la Turquie refuse l'utilisation du terme 'génocide', évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

Le ministère turc des Affaires étrangères avait immédiatement réagi dans la nuit de mardi à mercredi en 'condamnant fortement' un 'acte politique dénué de sens', ayant pour 'seuls destinataires le lobby arménien et les groupes anti-turcs'.

Satisfaction à Erevan

L'Arménie a pour sa part remercié les Etats-Unis pour ce 'vote historique'. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a estimé, dans un message sur Twitter, que cette résolution 'est un pas audacieux vers la vérité et la justice historique qui offre également un réconfort à des millions de descendants des survivants du génocide arménien'.

Certains Arméniens ont cependant relativisé la portée du vote américain. 'Le génocide continue d'être un instrument politique, une carte à jouer entre les mains des puissances mondiales', a assuré ainsi Souren Manoukian, historien du Musée du Génocide à Erevan.

Relations perturbées

La reconnaissance du 'génocide', ainsi que l'adoption du texte sur l'offensive turque en Syrie, interviennent en effet au moment où les relations entre Washington et Ankara, deux alliés au sein de l'Otan, traversent d'importantes turbulences.

L'opération déclenchée par la Turquie le 9 octobre dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde auparavant soutenue par les Etats-Unis mais lâchée par Donald Trump a suscité l'ire de responsables et d'élus américains.

Le locataire de la Maison Blanche, qui avait dans un premier temps semblé y donner son feu vert en annonçant le retrait de troupes américaines déployées dans cette zone, a durci le ton et autorisé des sanctions contre la Turquie.

Mais celles-ci ont été levées dans la foulée d'un accord conclu entre Ankara et Washington prévoyant l'arrêt de l'offensive turque en échange du retrait des combattants kurdes d'une zone frontalière de la Turquie.

/ATS