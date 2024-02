Gaza: un hôpital fait état de 50 morts après des tirs israéliens

Un hôpital de la bande de Gaza a fait état jeudi d'au moins 50 morts après des tirs israéliens en direction de Palestiniens se ruant sur des camions d'aide humanitaire dans le nord du territoire menacé de famine.

'On dénombre au moins 50 martyrs et plus de 120 blessés, incluant des femmes et des enfants, à la suite de tirs des forces d'occupation en direction de milliers de citoyens' se ruant vers des 'camions d'aide à Gaza City', a déclaré le directeur des urgences de l'hôpital al-Chifa, Amjad Aliwa. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.

/ATS