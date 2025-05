Gaza: le pape appelle à laisser entrer une aide humanitaire décente

Le pape Léon XIV a lancé mercredi un 'appel pressant' à laisser entrer 'une aide humanitaire décente' à Gaza et à 'mettre fin aux hostilités', 'dont le prix atroce est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades'.

'La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse', a également déploré le pape lors de son audience générale hebdomadaire en public place Saint-Pierre, la première depuis son élection.

Cet appel du pape intervient alors que l'ONG Médecins sans frontières a accusé mercredi Israël de ne laisser entrer à Gaza qu'une aide 'ridiculement insuffisante' face aux besoins du territoire, seulement pour ne pas être accusé 'de famine imposée à la population'.

L'aide autorisée dans la bande de Gaza, une centaine de camions depuis lundi selon les autorités israéliennes, 'n'est qu'un écran de fumée', selon MSF, alors que le siège, qu'Israël a imposé à Gaza début mars pour forcer le Hamas à libérer les otages qu'il détient encore, 'se poursuit'.

/ATS