Gaza: le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens en vie

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a diffusé samedi une vidéo de deux otages israéliens en vie dans la bande de Gaza, dans laquelle l'un d'eux appelle à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.

Les médias israéliens ont identifié les deux hommes figurant dans la vidéo d'un peu plus de trois minutes comme étant Elkana Bohbot et Yossef-Haïm Ohana, enlevés en Israël lors de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023.

L'AFP n'était pas en mesure de déterminer la date de l'enregistrement.

Les deux hommes sont filmés dans un petit espace confiné, l'un assis en tailleur, le crâne rasé et le bras tatoué, s'exprimant en agitant les mains, et l'autre, allongé sous une couverture, visiblement affaibli et gardant le silence.

Parlant sous la contrainte comme tous les otages apparaissant dans les vidéos des Brigades Ezzedine al-Qassam, l'homme au crâne rasé explique que son compagnon est dans un état physique et mental très difficile, et appelle les dirigeants israéliens à mettre fin à la guerre à Gaza.

Agés de respectivement 24 et 36 ans, Yossef-Haïm Ohana et Elkana Bohbot avaient été enlevés au festival de musique Nova dans le sud d'Israël lors de l'attaque du 7-Octobre, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Tous deux étaient déjà apparus dans des vidéos diffusées par le Hamas depuis leur enlèvement.

Lors de l'attaque du 7-Octobre, 251 personnes avaient été enlevées. Cinquante-huit otages sont encore retenus à Gaza, dont 34 morts selon l'armée israélienne.

Le Hamas retient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza, en 2014.

/ATS