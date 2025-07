Gaza: au moins 22 morts dans des attaques israéliennes

La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état d'au moins 22 personnes tuées lundi dans de nouveaux bombardements israéliens sur le territoire palestinien ravagé et affamé par 21 mois de guerre.

Selon le porte-parole de cette organisation de premiers secours, Mahmoud Bassal, 10 Palestiniens ont été tués dans trois attaques d'Israël sur différents quartiers de la ville de Gaza (nord) et 12 ont péri dans d'autres bombardements sur la zone de Khan Younès (sud).

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations, mais elle a indiqué dans un communiqué que les forces israéliennes avaient détruit 'des bâtiments et des infrastructures terroristes' utilisés par le Hamas et le Jihad islamique palestinien dans les quartiers de Choujaiya et de Zeitoun, dans la ville de Gaza.

Négociations dans l'impasse

Ces nouveaux bombardements surviennent alors que les négociations indirectes entre Israël et le mouvement islamiste Hamas sur un cessez-le-feu et une libération des otages détenus dans la bande de Gaza sont dans une impasse.

Les deux camps s'accusent mutuellement d'enrayer ces pourparlers lancés le 6 juillet à Doha par l'intermédiaire du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, pour mettre fin à la guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien.

La branche armée du Jihad islamique (les Brigades al-Qods) qui a combattu au côté du Hamas à Gaza, a diffusé lundi des images montrant selon elle ses combattants tirant des missiles sur un centre de commandement et de contrôle de l'armée israélienne près de Choujaiya.

Médias empêchés de travailler par Israël

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël, qui assiège la bande de Gaza, et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations des différentes parties.

La grande majorité des plus de deux millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacés au moins une fois depuis le début de la guerre, qui a provoqué un désastre humanitaire dans le territoire palestinien.

/ATS