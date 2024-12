Gaza: MSF accuse Israël de « nettoyage ethnique », HRW de « génocide »

Médecins Sans Frontières (MSF) accuse Israël de mener une campagne de 'nettoyage ethnique' dans la bande de Gaza, dans un rapport accablant publié jeudi qui documente les 14 mois de conflit. HRW accuse pour sa part ce pays d''actes de génocide'.

'Nous voyons des signes évidents de nettoyage ethnique alors que les Palestiniens sont déplacés de force, pris au piège et bombardés', dénonce dans le rapport Christopher Lockyear, secrétaire général de MSF.

Intitulé 'Gaza : la vie dans un piège mortel', le rapport documente notamment 41 attaques contre le personnel de MSF, incluant des attaques aériennes sur des établissements de santé et des tirs directs sur des convois humanitaires. L'ONG a été contrainte d'évacuer hôpitaux et centres de soins à 17 reprises.

'Violence extrême', malnutrition en hausse

MSF souligne que le siège imposé par Israël a réduit drastiquement l'aide humanitaire, avec seulement 37 camions autorisés quotidiennement en octobre 2024, contre 500 avant le conflit. Le nord du territoire, particulièrement le camp de Jabalia, subit une offensive d'une 'violence extrême' depuis début octobre.

Les équipes médicales de l'ONG ont effectué plus de 27'500 consultations et 7500 interventions chirurgicales en un an. Elles constatent une propagation rapide des maladies au sein d'une population déplacée à 90% et vivant dans des conditions insalubres, avec une augmentation inquiétante des cas de malnutrition.

Evacuations médicales bloquées

L'organisation dénonce également le blocage des évacuations médicales, Israël n'ayant autorisé que 1,6% des demandes entre mai et septembre 2024. Elle appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la levée du siège pour permettre l'acheminement massif d'aide humanitaire.

MSF appelle par ailleurs 'les États, en particulier les plus proches alliés d'Israël, à mettre fin à leur soutien inconditionnel à Israël'.

'Actes de génocide'

Dans un nouveau rapport publié jeudi, une autre ONG, Human Rights Watch (HRW) accuse Israël de commettre des 'actes de génocide' dans la bande de Gaza en restreignant délibérément l'accès à l'eau des Palestiniens.

Plus de 45'000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles sur la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

Dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien, cette guerre a démarré après l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël.

