Gaza: Londres menace Israël de « nouvelles actions concrètes »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a averti jeudi Israël de 'nouvelles actions concrètes en réponse' à la poursuite de son offensive à Gaza et aux restrictions imposées sur l'aide humanitaire, après une réunion à Londres avec le roi Abdallah II de Jordanie.

'Le Premier ministre a réaffirmé que si Israël ne cessait pas son offensive militaire et ne levait pas ses restrictions sur l'aide humanitaire, le Royaume-Uni et ses partenaires prendraient de nouvelles actions concrètes en réponse', a déclaré un porte-parole de Downing Street dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont discuté de 'la gravité de la situation intolérable à Gaza' et des 'développements préoccupants' en Cisjordanie. 'Il était vital d'assurer un cessez-le-feu durable, la libération de tous les otages et la livraison rapide et massive de l'aide humanitaire', a souligné le porte-parole.

Le mois dernier, la Grande-Bretagne a suspendu ses négociations de libre-échange avec Israël et convoqué son ambassadrice au ministère des Affaires étrangères en raison de la conduite d'Israël dans la guerre à Gaza.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a vivement condamné le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant l'expansion de ses opérations militaires.

Londres 'ne peut rester passif'

Lors d'un discours passionné devant le Parlement britannique, M. Lammy a également déclaré que le gouvernement britannique imposait de nouvelles sanctions à des individus et organisations impliqués dans les colonies en Cisjordanie. Londres 'ne peut rester passif face à cette nouvelle détérioration' à Gaza, avait-il aussi souligné.

Mercredi, le gouvernement britannique a réclamé une 'enquête immédiate et indépendante' sur une série d'incidents meurtriers survenus cette semaine dans des lieux de distribution d'aide dans la bande de Gaza.

Le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères britannique, Hamish Falconer, a décrit comme 'profondément troublantes' les morts de Palestiniens cherchant de la nourriture et a qualifié d''inhumaines' les restrictions imposées par Israël à la livraison de l'aide humanitaire.

/ATS