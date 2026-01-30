Gaza: Israël dit avoir « éliminé trois terroristes » près de Rafah

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir 'éliminé trois terroristes' sortis d'un ...
Gaza: Israël dit avoir « éliminé trois terroristes » près de Rafah

Photo: KEYSTONE/AP/Mahmoud Illean

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir 'éliminé trois terroristes' sortis d'un souterrain dans la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ce nouvel incident vient illustrer la fragilité de la trêve.

Avant l'aube, des soldats ont identifié 'huit terroristes' sortant d'infrastructures souterraines dans l'est de Rafah et 'l'armée de l'air israélienne (en) a visé et éliminé trois', indique un communiqué militaire.

Des frappes supplémentaires ont été menées vers les zones où les autres tentaient de s'échapper et les forces israéliennes 'poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes', ajoute le texte.

/ATS
 

