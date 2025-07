Gaza: Israël affirme que l'aide de 120 camions a été « distribuée »

Le Cogat, un organisme du ministère israélien de la Défense, a affirmé lundi que l'aide acheminée par 120 camions avait été 'distribuée' la veille par l'ONU et des organisations humanitaires à Gaza. La malnutrition y a atteint des niveaux alarmants, selon l'ONU.

'Plus de 120 camions ont été réceptionnés et (les denrées qu'ils portaient) distribué(e)s hier par l'ONU et des organisations internationales', a affirmé sur X cet organisme qui supervise l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Israël a déclaré dimanche une pause des combats quotidienne 'à des fins humanitaires' dans certains secteurs du territoire palestinien ravagé par près de 22 mois de guerre.

De nombreuses organisations humanitaires opérant dans Gaza constatent depuis des mois être confrontées à des contraintes et des restrictions les empêchant de fait de répondre à la crise humanitaire: limitations sur les types de denrées, contraintes administratives lourdes.

'Une réception et une distribution plus régulières par les agences de l'ONU et les organisations internationales permettent d'acheminer davantage d'aide', a affirmé le Cogat lundi. Il a précisé que '180 camions supplémentaires étaient entrés à Gaza et attendaient maintenant d'être réceptionnés et distribués'.

Entre 500 et 1000 camions avant-guerre

Plus de deux millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, où avant la guerre entre Israël et le Hamas, 'entre 500 et 1000 camions entraient chaque jour. Et les besoins ont depuis augmenté de manière exponentielle', a commenté dimanche Bushra Khalidi, une responsable de l'ONG Oxfam, dans un entretien avec l'AFP.

Israël fait face à une pression internationale croissante concernant la situation humanitaire dramatique dans le territoire palestinien, où il a très partiellement assoupli fin mai un blocus total imposé début mars, qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité.

'Quelques camions ne suffiront pas'

'Pour des enfants qui ont enduré des mois de famine, quelques camions ne suffiront pas à réparer les dégâts déjà causés', a affirmé Bushra Khalidi appelant à un cessez-le-feu et un 'flux constant et à grande échelle de l'aide vers Gaza'.

Les restrictions imposées aux médias par Israël, qui assiège la bande de Gaza depuis le début de la guerre, et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

/ATS