Gantz appelle à la formation d'un gouvernement israélien d'union

Benny Gantz, le principal rival de Benyamin Netanyahou aux législatives israéliennes, a appelé mercredi matin à la formation d'un gouvernement d'union. Le premier ministre sortant a toutefois rejeté l'offre et plaidé pour un exécutif 'sioniste fort'.

Les sondages effectués à la sortie des urnes placent les partis de MM. Gantz et Netanyahou au coude à coude. Même avec des alliances, aucune des deux formations ne semble toutefois en mesure d'atteindre la majorité au Parlement.

'Dans les prochains jours, nous entamerons des négociations en vue de l'établissement d'un gouvernement sioniste fort', a déclaré M. Netanyahou, lors d'un discours en pleine nuit à Tel-Aviv.

'Nous allons négocier avec le plus grand nombre de partenaires pour éviter la formation d'un gouvernement antisioniste dangereux [...] il n'y aura pas et il ne peut pas y avoir de gouvernement qui s'appuie sur des partis arabes antisionistes, des partis qui nient l'existence même d'Israël en tant qu'État juif et démocratique', a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, M. Gantz, tête de liste de la formation Kahol Lavan (bleu-blanc en français), avait appelé à un 'large gouvernement d'union' nationale. 'Nous avons entamé les négociations et je parlerai avec tout le monde', avait-il déclaré à ses partisans réunis à Tel-Aviv.

Lieberman en faiseur de roi

'Ce soir commence l'entreprise de réparation de la société israélienne', a souligné M. Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée reconverti à la politique. 'L'unité et la réconciliation sont devant nous', a-t-il ajouté.

Selon les derniers sondages à la sortie des urnes, le Likoud de M. Netanyahou obtiendrait entre 30 et 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, contre environ 32 pour le parti bleu-blanc de Benny Gantz.

En reportant les sièges de leurs alliés stratégiques ou potentiels, les deux partis obtiendraient environ 55 ou 56 sièges. Ils resteraient donc incapables d'atteindre le nombre magique de 61 sièges pour obtenir une majorité.

Le parti 'non aligné' d'Avigdor Lieberman, crédité de 8 ou 9 sièges, pourrait faire pencher la balance. Ce dernier a aussi plaidé pour un gouvernement 'd'union nationale'.

