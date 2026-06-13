G7: un gendarme décédé, deux blessés dans un accident de la route

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident ...
G7: un gendarme décédé, deux blessés dans un accident de la route

G7: un gendarme décédé, deux blessés dans un accident de la route

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

D'après cette source, une voiture se serait déportée sur une route départementale à proximité de la commune de Fessy, percutant une colonne de la gendarmerie, forte d'une dizaine de personnes.

Le gendarme décédé était âgé de 38 ans.

Plus de 14'000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers français sont mobilisés pour sécuriser le G7.

Organisée à partir de lundi et jusqu'à mercredi, la conférence diplomatico-économique va réunir dans les Alpes les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l'Union européenne.

Évian est la première ville française à accueillir à deux reprises un sommet du G7, après celui de 2003.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 15:27

Russie: un mort dans une attaque de drones ukrainiens dans le sud

Russie: un mort dans une attaque de drones ukrainiens dans le sud

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 06:59

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 06:47

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 08:19

Articles les plus lus

A Tel-Aviv, la Marche des fiertés retrouve la rue

A Tel-Aviv, la Marche des fiertés retrouve la rue

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 22:43

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 06:47

Russie: un mort dans une attaque de drones ukrainiens dans le sud

Russie: un mort dans une attaque de drones ukrainiens dans le sud

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 06:59

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 08:19

Un Suisse tué dans la chute d'un hélicoptère près du Lac Majeur

Un Suisse tué dans la chute d'un hélicoptère près du Lac Majeur

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 17:51

A Tel-Aviv, la Marche des fiertés retrouve la rue

A Tel-Aviv, la Marche des fiertés retrouve la rue

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 22:43

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 06:47

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Monde    Actualisé le 13.06.2026 - 08:19

G7: contrôles renforcés dans les gares de France voisine

G7: contrôles renforcés dans les gares de France voisine

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 15:51

Un Suisse tué dans la chute d'un hélicoptère près du Lac Majeur

Un Suisse tué dans la chute d'un hélicoptère près du Lac Majeur

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 17:51

Obsèques de Bernadette Chirac à Paris, en libre accès au public

Obsèques de Bernadette Chirac à Paris, en libre accès au public

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 19:21

A Tel-Aviv, la Marche des fiertés retrouve la rue

A Tel-Aviv, la Marche des fiertés retrouve la rue

Monde    Actualisé le 12.06.2026 - 22:43