Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts (police)
Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

Photo: Alerte Info

Seize personnes ont été tuées et au moins 40 autres blessées dans la fusillade qui s'est déroulée pendant une fête juive sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, a indiqué la police d'Etat tôt lundi dans un nouveau bilan.

'La police peut confirmer que 16 personnes sont décédées et que 40 personnes restent hospitalisées après la fusillade survenue hier à Bondi', a publié la police de Nouvelle-Galles du Sud sur X. Le communiqué ne précisait pas si le bilan incluait l'un des tireurs, mort lors de l'attaque.

/ATS
 

Actualités suivantes

A Londres, un défilé canin vole la vedette au père Noël

A Londres, un défilé canin vole la vedette au père Noël

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 18:36

Berlin: début de la rencontre entre Zelensky et des responsables US

Berlin: début de la rencontre entre Zelensky et des responsables US

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 16:52

Karin Keller-Sutter se dit solidaire avec les victimes à Sydney

Karin Keller-Sutter se dit solidaire avec les victimes à Sydney

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 15:03

Dix morts dans la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney

Dix morts dans la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 13:26

Articles les plus lus