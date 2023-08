Fusillade en Floride: le tireur motivé par la « haine » raciale

Le tireur qui a ouvert le feu samedi dans un magasin de Jacksonville, en Floride, a tué trois Noirs avant de se suicider, a annoncé le shérif local. Il était motivé par la 'haine' raciale.

'Il a visé un certain groupe et ce sont les Noirs', a précisé le shérif. Des manifestes laissés par le tireur, qui était âgé d'une vingtaine d'années et blanc, détaillent sa 'répugnante idéologie de haine'.

Selon la chaîne WJXT, le suspect est mort après avoir tiré sur des voitures et s'être barricadé dans un magasin Dollar General. Des équipes d'intervention rapide de la police (SWAT) avaient été déployées.

Les Etats-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.

/ATS