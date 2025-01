Fumées toxiques à Los Angeles: habitants invités à ne pas sortir

Les autorités sanitaires de Los Angeles ont alerté samedi les habitants des risques sanitaires que posent les fumées provoquées par les vastes incendies qui dévastent la ville californienne. Elles leur ont demandé de rester à l'intérieur des bâtiments.

Des incendies monstres ravagent la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, projetant des nuages toxiques dans l'air. 'Nous sommes tous confrontés à la fumée des incendies de forêt, qui est un mélange de petites particules, de gaz et de vapeurs d'eau', a déclaré Anish Mahajan, du département de la santé publique du comté de Los Angeles.

'Ce sont ces petites particules qui pénètrent dans le nez et la gorge et provoquent des maux de gorge et de tête', a-t-il ajouté. 'Dans les zones où la fumée est visible ou où il y a une odeur de fumée, et même là où vous ne la voyez pas, nous savons que la qualité de l'air est médiocre, vous devriez donc limiter toute exposition à l'extérieur autant que possible'.

Selon M. Mahajan, même les personnes en bonne santé doivent rester à l'intérieur autant que possible, en utilisant un système de filtration de l'air. Ceux qui doivent travailler à l'extérieur doivent porter un masque qui filtre les micro-particules, a-t-il recommandé.

15'000 bâtiments détruits

Les jeunes, les personnes âgées et les malades doivent être particulièrement prudents.

Les multiples incendies qui ont éclaté autour de Los Angeles ont ravagé de vastes zones, réduisant en cendres des habitations, des entreprises, des voitures et de la végétation. Au cours de ces incendies, des matières plastiques, des produits chimiques, des carburants et des matériaux de construction ont été brûlés, dispersant des particules toxiques dans l'air de la région densément peuplée.

Vendredi, le comté de Los Angeles a décrété l'état d'urgence sanitaire en raison de la fumée et a interdit l'utilisation de machines telles que les souffleurs de feuilles, qui peuvent disperser les fumées dangereuses.

En cinq jours, les incendies ont fait au moins onze morts. Plus de 12'000 bâtiments et plus de 15'000 hectares sont partis en fumée.

/ATS