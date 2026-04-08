Frappes israéliennes sur le Liban: des dizaines de morts

Les frappes israéliennes à grande échelle menées mercredi au Liban ont visé 'des centaines' de membres du Hezbollah, a affirmé le ministre de la Défense israélien, les autorités libanaises faisant état de leur côté de dizaines de morts et centaines de blessés.

'Tsahal a mené une attaque surprise contre des centaines de terroristes du Hezbollah dans des centres de commandement à travers le Liban', a déclaré Israël Katz dans un message vidéo diffusé par son bureau, assurant qu'il s'agissait 'du coup le plus dur' encaissé par le mouvement pro-iranien depuis l'opération des bipeurs.

M. Katz faisait référence au piégeage par les services secrets israéliens de bipeurs et talkies-walkies utilisés par les membres du Hezbollah, dont l'explosion simultanée, coup sur coup, les 17 et 18 septembre 2024, avait fait 39 morts et près de 3000 blessés, selon les autorités libanaises.

'Nous avions prévenu Naïm Qassem (le chef du mouvement, NDLR) que le Hezbollah paierait un lourd prix pour avoir avoir attaqué Israël et aujourd'hui nous avons accompli une partie de cette promesse', a poursuivi M. Katz.

Il a ensuite affirmé que 'le tour de Naïm Qassem viendrait', en référence aux assassinats pratiqués par Israël contre les dirigeants iraniens et leurs alliés libanais.

L'Iran et les Etats-Unis ont conclu mercredi un cessez-le-feu après plus d'un mois d'une guerre régionale dévastatrice déclenchée par des frappes israélo-américaines sur la République islamique fin février.

Mais Israël a exclu que le Liban, où opère le Hezbollah pro-iranien, soit concerné par la trêve, et a au contraire intensifié ses frappes mercredi à travers tout le pays.

/ATS