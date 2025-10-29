Frappes à Gaza: Trump affirme que « rien » ne compromettra la trêve

Le président américain Donald Trump a assuré mercredi que les dernières frappes israéliennes dans la bande de Gaza ne compromettaient pas le cessez-le-feu. Israël se devait de riposter à l'attaque d'un de ses soldats, a-t-il ajouté.

Au moins 38 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, ravagé par deux ans de guerre avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre, selon un porte-parole de la défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas.

Dans le détail, 14 personnes sont décédées dans la ville de Gaza, 17 dans le centre de la bande de Gaza et 7 dans le sud du fait de ces frappes israéliennes.

'Ils ont tué un soldat israélien. Donc, les Israéliens ripostent. Et ils devraient riposter', a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One, assurant aux journalistes que 'rien' ne compromettra selon lui le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Démenti du Hamas

'La paix du président [américain Donald Trump] va tenir' à Gaza, avait affirmé mardi le vice-président américain JD Vance, déclarant être au courant d'une attaque contre un soldat israélien par 'le Hamas ou quelqu'un d'autre à Gaza'.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, a démenti dans un communiqué avoir attaqué les troupes israéliennes, assurant qu'il réaffirmait 'son engagement envers l'accord de cessez-le-feu'.

Selon un bilan du ministère de la santé du Hamas avant les nouvelles frappes, au moins 94 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens depuis le 10 octobre.

Plus tôt, le Hamas avait accusé Israël de 'violations' et annoncé le report de la remise, initialement prévue mardi soir, d'une nouvelle dépouille d'otage.

En vertu de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a libéré au 13 octobre l'ensemble des 20 otages vivants qu'il retenait à Gaza. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs, mais il n'en a restitué que 15 jusque-là.

Le mouvement assure que les localiser est 'complexe et difficile' dans un territoire ravagé.

/ATS