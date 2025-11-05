France: un conducteur blesse volontairement 10 personnes

Dix personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, percutées 'volontairement' mercredi en France, sur l'île d'Oléron, par un conducteur ayant crié 'Allah Akbar' au moment de son interpellation. Une enquête a été ouverte pour 'tentatives d'assassinats'.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas saisi de l'affaire 'à ce stade', a précisé à l'AFP Arnaud Laraize, procureur de La Rochelle, selon qui le mobile du mis en cause reste à confirmer.

Les faits se sont produits vers 08h45 entre les communes de Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron, lorsque l'homme de nationalité française, âgé de 35 ans, a 'fauché volontairement' les victimes 'sur plusieurs kilomètres', a déclaré une source proche de l'enquête.

Cet 'habitant d'Oléron a percuté volontairement plusieurs piétons et vélos (dix blessés dont quatre en urgence absolue) sur une route entre Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron', a précisé Arnaud Laraize.

Au moment de son interpellation, le trentenaire a 'crié Allah Akbar' (Dieu est le plus grand, ndlr), a précisé le magistrat. 'Néanmoins le mobile n'est pas confirmé et l'enquête devra le déterminer', a-t-il insisté.

Connu pour des délits

Le procureur attend 'des éléments plus consolidés et détaillés' sur le profil du suspect avant de communiquer plus amplement sur l'affaire en fin de journée.

Parmi les personnes grièvement blessées figure la collaboratrice d'un député du Rassemblement national (extrême droite), Pascal Markowsky. Emma Vallain, âgée de 21 ans, a été renversée alors qu'elle faisait son jogging seule, a précisé M. Markowsky sur BFMTV.

Connu pour des délits de droit commun, le suspect a été placé en garde à vue pour 'tentatives d'assassinats'. L'enquête a été confiée à des services de gendarmerie.

Au moment de l'interpellation, les gendarmes ont fait usage d'un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser le suspect, dont le véhicule venait de faire l'objet d'un incendie, a précisé une autre source proche de l'enquête.

C'est un résident de Saint-Pierre d'Oléron, a indiqué à une correspondante de l'AFP le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, qui a évoqué sur Facebook des accidents provoqués 'délibérément' sur ces deux communes voisines.

Selon le maire de Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, cité par le quotidien Le Parisien, le trentenaire, résident du petit port de La Cotinière sur la commune, était connu pour de 'nombreux dérapages', 'notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d'alcool'.

Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez, est arrivé peu après 14h00 dans une gendarmerie de l'île, où il devait parler à la presse.

En face de la gendarmerie, une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte dans un complexe sportif pour accueillir des victimes, a constaté une correspondante de l'AFP.

