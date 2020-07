France: démission du gouvernement d'Edouard Philippe

Le premier ministre français Edouard Philippe a remis vendredi la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Ce dernier l'a acceptée. 'Un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochaines heures', a précisé l'Elysée.

Le gouvernement démissionnaire assurera le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Le changement a été souhaité par Emmanuel Macron qui avait promis une 'nouvelle équipe' pour un 'nouveau chemin' en vue de la dernière partie de son mandat jusqu'aux élections présidentielles de 2022.

'J'aurai à faire des choix pour conduire le nouveau chemin. Ce sont de nouveaux objectifs d'indépendance, de reconstruction, de réconciliation et de nouvelles méthodes à mettre en oeuvre. Derrière, il y aura une nouvelle équipe', a affirmé le président dans un entretien aux quotidiens régionaux publié vendredi.

M. Macron est toutefois resté évasif quant au maintien à la tête de ce nouveau gouvernement de son premier ministre Edouard Philippe, en poste depuis son élection en 2017. 'Depuis trois ans à mes côtés, il mène avec les gouvernements successifs un travail remarquable et nous avons conduit des réformes importantes, historiques, dans des circonstances souvent très difficiles', a-t-il souligné.

De droite

Ce changement de gouvernement était donc attendu dans la foulée du deuxième tour des élections muncipales de dimanche 28 juin, marqué par une forte abstention, un revers pour le parti présidentiel, et une poussée écologiste dans les centres urbains. Edouard Philippe, premier ministre plus populaire qu'Emmanuel Macron selon les sondages d'opinion, est arrivé de la droite et n'a jamais adhéré au parti La République en marche du président Macron.

Depuis leur accession au pouvoir, les deux hommes ont conduit plusieurs réformes controversées, comme celle de l'assurance chômage, et ont fait face à de multiples crises, dont celle des gilets jaunes et la crise sanitaire liée au covid, qui avait notamment poussé le Président à dire qu'il lui fallait 'se réinventer'.

Le nouveau gouvernement aura donc pour but de réaliser cette réinvention politique, avec, en toile de fond, les élections présidentielles de 2022.

