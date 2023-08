Financement libyen: Sarkozy jugé pour corruption à Paris en 2025

L'ancien président français Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption début 2025 à Paris pour des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a annoncé vendredi le procureur national financier. L'ex-chef de l'Etat nie ces accusations en bloc.

Déjà mis en cause dans plusieurs autres dossiers, l'ancien président de la République devra comparaître devant le tribunal correctionnel aux côtés de 12 autres personnes et pendant quatre mois pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens.

/ATS