Feux dévastateurs à Los Angeles: la cheffe des pompiers licenciée

La maire de Los Angeles a annoncé vendredi avoir limogé la cheffe des pompiers de la ville, qu'elle accuse d'avoir mal géré les incendies dévastateurs au début janvier. Les feux ont fait au moins 29 morts et ravagé de vastes zones de la deuxième ville des Etats-Unis.

Le drame avait rapidement conduit à la recherche de responsables, déclenchant des polémiques sur les moyens disponibles pour combattre les flammes.

'Nous savons que 1000 pompiers qui auraient pu être de permanence le matin où les incendies se sont déclarés ont été renvoyés à la maison et cela sous la responsabilité de la cheffe Kristin Crowley', a déclaré Karen Bass dans un communiqué.

L'élue démocrate lui reproche aussi d'avoir refusé de mener une analyse a posteriori de la catastrophe. 'Cela requiert son départ', a estimé la maire de Los Angeles, qui dispose d'une autorité directe sur les pompiers de la ville.

Les incendies de Palisades et d'Eaton, dans le comté de Los Angeles, en Californie du Sud, ont été les plus destructeurs de l'histoire de la ville. Pour celui de Palisades, l'eau du réseau public, pompée de toute part, a manqué aux pompiers pour combattre les flammes, ce qui avait provoqué la polémique.

Milliards de dollars

Les relations entre la maire et sa cheffe des pompiers étaient déjà notoirement mauvaises. Quelques jours après le début des incendies, Kristin Crowley avait publiquement accusé sa municipalité de ne pas suffisamment financer son service, estimant même que cela l'avait empêché de combattre au mieux les feux.

Mme Bass avait elle-même été critiquée pour son action autour de ce désastre, qui a débuté alors qu'elle était à l'étranger. Les incendies avaient donné lieu à des pillages de propriétés évacuées par leurs habitants.

La série d'incendies qui ont frappé l'immense agglomération bordant l'océan Pacifique a brûlé une superficie de plus de 150 kilomètres carrés et plus de 10'000 habitations, causant d'immenses dégâts.

La société météorologique privée AccuWeather a estimé les pertes économiques à entre 250 et 275 milliards de dollars. Ces incendies pourraient être les plus coûteux de l'histoire américaine.

/ATS