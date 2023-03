Feux de forêt en Espagne: un millier de personnes évacuées

Plus d'un millier de personnes ont dû être évacuées jeudi dans les régions espagnoles de Valence et d'Aragon, où des feux de forêt ont déjà brûlé quelque 900 hectares. 'Nous avons eu des mois très secs, sans aucune pluie', ont expliqué les autorités.

Un incendie est parti en début d'après-midi de Villanueva de Viver, petite localité de Castellón, dans la région de Valence. Il s'est propagé jusqu'à la province de Teruel, dans l'Aragon.

La région de Valence a annoncé dans un premier temps que six villages avaient été évacués, soit quelque 800 personnes, tandis que la région d'Aragon a annoncé un peu plus tard sur Twitter 'l'évacuation de la localité d'Olba', qui compte plus de 200 habitants.

500 incendies en 2022

La déléguée du gouvernement de la région de Valence, Pilar Bernabé, a annoncé sur Twitter vers 21h00 (heure en Suisse) que le feu avait 'déjà brûlé 900 hectares'. Quatre cents pompiers, secouristes et militaires, quinze avions, hydravions et hélicoptères ont lutté contre le feu jusqu'à la tombée de la nuit, devant ensuite suspendre leurs opérations, selon le service de secours de Valence.

Un hôpital de campagne a été installé à proximité et la Croix-Rouge a ouvert un centre d'accueil de personnes évacuées dans un gymnase de la ville de Segorbe.

L'Espagne a été frappée l'été dernier par quelque 500 incendies qui ont brûlé plus de 300'000 hectares, devenant le pays européen le plus touché, selon le système européen d'information sur les feux de forêt.

