Feux de forêt au Canada: évacuation de 17'000 personnes

Plus de 17'000 personnes étaient en cours d'évacuation mercredi dans le Manitoba en raison de feux de forêt, selon les autorités. Cette province du centre du Canada connaît l'un de ses pires débuts de la saison des incendies.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent touché par des événements météorologiques extrêmes, notamment des gigantesques incendies ces dernières années. Le pays a connu en 2023 la pire saison des feux de son histoire.

'C'est la plus importante opération d'évacuation au Manitoba de mémoire récente', a annoncé le premier ministre de la province Wab Kinew, évoquant un état d'urgence à l'échelle de la région.

Un avion militaire doit être déployé de manière 'imminente' pour aider les habitants des zones les plus reculées à évacuer.

134 feux actifs

Près de 200'000 hectares de forêts ont été touchés au cours du dernier mois, soit le triple de la moyenne totale annuelle dans cette région.

Le Canada enregistre actuellement 134 feux actifs dans plusieurs provinces dont l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan.

Selon les prévisions des autorités, la saison des feux de forêt pourrait être 'au-dessus de la normale' dans le centre et l'ouest du Canada en juin et juillet et 'bien au-dessus de la moyenne' en août notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui continue à sévir dans plusieurs endroits.

