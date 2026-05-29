Etats-Unis et Iran ont fait « beaucoup de progrès » vers un accord

Les Etats-Unis et l'Iran ont fait 'beaucoup de progrès' vers un accord, mais le président américain Donald Trump n'est pas encore prêt à l'approuver, a déclaré jeudi le vice-président américain JD Vance. Certaines formulations sont actuellement négociées, selon lui.

'Nous espérons que nous continuerons à progresser et que le président sera en mesure d'approuver l'accord, mais bien sûr, cela reste encore à déterminer', a-t-il ajouté.

Des sources à Washington ont fait état d'un cadre d'accord avec l'Iran qui prévoit une extension de 60 jours du cessez-le-feu en cours depuis le 8 avril et nécessite encore l'aval du président américain.

Cette annonce est tombée après que l'Iran et les Etats-Unis ont échangé des frappes dans la nuit de mercredi, les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve.

L'information a d'abord été révélée par le site américain Axios, selon lequel cet accord préalable ne règle pas la question du programme nucléaire iranien, mais inclut un engagement de l'Iran à ne pas chercher à se doter de la bombe atomique.

/ATS