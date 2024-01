Etat d'urgence en Equateur après l'évasion de l'ennemi public N.1

Le président équatorien Daniel Noboa a décrété lundi l'état d'urgence pour l'ensemble du pays, y compris dans le système pénitentiaire, suite à l'évasion de l'ennemi public N°1, Adolfo Macias, chef du plus grand gang criminel, et de soulèvements dans des prisons.

'Je viens de signer le décret sur l'état d'urgence pour que les forces armées aient tout le soutien politique et juridique dans leurs actions', a indiqué M. Noboa sur son compte Instagram. L'armée est ainsi autorisée à opérer au maintien de l'ordre dans les rues et les prisons du pays où un couvre-feu a été déclaré entre 23h00 et 05h00 locales.

/ATS