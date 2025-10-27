Espagne: le parti indépendantiste catalan se retire du gouvernement

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé lundi que la direction de son ...
Espagne: le parti indépendantiste catalan se retire du gouvernement

Espagne: le parti indépendantiste catalan se retire du gouvernement

Photo: KEYSTONE/EPA/Nuria Camera / JxCat HANDOUT

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé lundi que la direction de son parti avait décidé de 'rompre' son accord avec le parti socialiste espagnol. Un accord qui avait permis à Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions de Premier ministre.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Perpignan (sud de la France) après une réunion de son parti, Junts per Catalunya (JxCat), M. Puigdemont a ajouté que la décision serait 'naturellement' soumise aux militants du parti. L'approbation de ces derniers ne faisait toutefois guère de doute.

/ATS
 

