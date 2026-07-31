Espagne: des milliers de migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Des 'milliers' de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué une source policière à l'AFP, assurant qu'il était impossible de les compter.

'Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit', a-t-elle dit. Si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants 'ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver' vendredi matin, a précisé cette source. Au total, 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave espagnole, a-t-elle ajouté.

/ATS