Espagne: des milliers de migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Des 'milliers' de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta dans la nuit de ...
Espagne: des milliers de migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Espagne: des milliers de migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Photo: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI

Des 'milliers' de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué une source policière à l'AFP, assurant qu'il était impossible de les compter.

'Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit', a-t-elle dit. Si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants 'ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver' vendredi matin, a précisé cette source. Au total, 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave espagnole, a-t-elle ajouté.

/ATS
 

Actualités suivantes

USA: Musk va à nouveau investir massivement dans les élections

USA: Musk va à nouveau investir massivement dans les élections

Monde    Actualisé le 31.07.2026 - 04:41

Gaza: Trump annonce un accord sur le « désarmement complet » du Hamas

Gaza: Trump annonce un accord sur le « désarmement complet » du Hamas

Monde    Actualisé le 31.07.2026 - 04:47

Neuf migrants sont morts en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta

Neuf migrants sont morts en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 21:23

Mégafeu en Gironde: première journée « un peu optimiste »

Mégafeu en Gironde: première journée « un peu optimiste »

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 20:08

Articles les plus lus

Kenya: le décès de 15 éléphants attribué à du cyanure

Kenya: le décès de 15 éléphants attribué à du cyanure

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 16:06

Trump pense à reporter la nomination de Todd Blanche

Trump pense à reporter la nomination de Todd Blanche

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 18:29

Mégafeu en Gironde: première journée « un peu optimiste »

Mégafeu en Gironde: première journée « un peu optimiste »

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 20:08

Neuf migrants sont morts en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta

Neuf migrants sont morts en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 21:23

Incendies en Grèce : quelque 8000 personnes évacuées en Crète

Incendies en Grèce : quelque 8000 personnes évacuées en Crète

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 08:49

Angleterre: près de 3000 décès liés aux canicules de mai et juin

Angleterre: près de 3000 décès liés aux canicules de mai et juin

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 12:59

Kenya: le décès de 15 éléphants attribué à du cyanure

Kenya: le décès de 15 éléphants attribué à du cyanure

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 16:06

Trump pense à reporter la nomination de Todd Blanche

Trump pense à reporter la nomination de Todd Blanche

Monde    Actualisé le 30.07.2026 - 18:29