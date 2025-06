Espagne: 46°C samedi dans le sud, record confirmé

L'Espagne a enregistré samedi une température de 46°C à Huelva, dans le sud du pays, près de la frontière avec le Portugal. Il s'agit d'une température record pour un mois de juin, a confirmé lundi l'agence météorologique nationale.

Le mercure est monté jusqu'à 46° à la station d'El Granado à 16H40 samedi 28 juin, a indiqué l'agence Aemet, soulignant que le dernier record historique pour juin remontait à 1965 à Séville avec une mesure de 45,2° C.

L'Aemet avait annoncé samedi qu'il pourrait s'agir d'un record mais attendait de confirmer les relevés. Un porte-parole a expliqué lundi à l'AFP que la température maximale avait bien été 'validée dans les données climatiques'.

Le pays connaît depuis vendredi un épisode de chaleur intense, qui va durer jusqu'à mercredi. Les températures baisseront alors, même s'il continuera à faire très chaud dans le centre et le sud de la péninsule pendant une bonne partie de la semaine, avertit l'agence météorologique.

L'Espagne enregistre régulièrement des records de température, et ce, de façon de plus en plus fréquente. Le vendredi 30 mai 2025 avait déjà été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai: une température moyenne de 24,08°C avait alors été enregistrée sur l'ensemble du territoire de l'Espagne péninsulaire.

En Espagne, pays européen en première ligne du changement climatique, les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec plusieurs vagues de chaleur et des records de température. Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur et les tempêtes, sont de plus en plus intenses en raison du changement climatique.

/ATS