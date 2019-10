Erdogan menace de reprendre l'offensive en Syrie dès mardi soir

Les bombardements des forces d'Ankara ont tué vendredi 14 civils dans le nord de la Syrie selon une ONG. Le président turc a réitéré ses menaces contre les forces kurdes au lendemain d'une trêve acceptée par son pays, mais qui semble avoir volé en éclats.

L'opération lancée par la Turquie depuis le 9 octobre avec des supplétifs syriens a ouvert un nouveau front dans la Syrie en guerre depuis 2011, où les forces kurdes partenaires des Occidentaux dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) ont été lâchées par Washington.

Jeudi soir, après une intervention diplomatique des Etats-Unis, la Turquie a dit accepter de suspendre pendant cinq jours son offensive, réclamant un retrait des forces kurdes de sa frontière pour y mettre un terme définitif.

Mais dès vendredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de reprendre l'offensive, si 'les promesses' ne sont pas respectées d'ici mardi soir. Donald Trump a affirmé de son côté que son homologue turc lui avait assuré, lors d'un échange téléphonique, qu'il était déterminé à ce que le cessez-le-feu en Syrie soit appliqué, de même que les Kurdes.

Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs affirmé que 'certains' pays européens étaient désormais prêts à rapatrier des djihadistes détenus en Syrie. 'C'est une bonne nouvelle'.

Initiative européenne

Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans ce contexte une 'initiative commune' avec la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre britannique Boris Johnson pour rencontrer 'prochainement' le dirigeant turc.

De son côté, le président du Conseil européen Donald Tusk a dénoncé l'accord turco-américain, le considérant plutôt comme 'une demande de capitulation pour les Kurdes'.

Ankara continue ses attaques

Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent d'ores et déjà. Des attaques de l'aviation turque et des tirs d'obus des supplétifs syriens ont tué 14 civils et 8 combattants des forces kurdes dans le village de Bab al-Kheir et ses environs du nord syrien, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les forces kurdes ont accusé Ankara d'avoir ainsi violé le cessez-le-feu. Des combats sporadiques se poursuivent dans la ville frontalière de Ras al-Aïn.

'Crimes de guerre'

L'offensive d'Ankara a permis aux forces turques et à leurs supplétifs syriens de conquérir une bande frontalière de près de 120 km, allant de la ville de Tal Abyad à Ras al-Aïn.

L'ONG Amnesty International a accusé l'armée turque et les rebelles pro turcs de 'mépris honteux pour les vies civiles', évoquant des 'preuves accablantes de crimes de guerre'. Les autorités kurdes ont déjà accusé Ankara d'utiliser des armes non conventionnelles, comme le napalm, ce que la Turquie nie.

Vendredi, les autorités kurdes tentaient de dépêcher des secours à Ras al-Aïn pour évacuer les nombreux blessés, a indiqué Hassan Amin, un responsable de l'hôpital de Tal Tamr, plus au sud. L'équipe médicale n'a pas été autorisée à entrer' dans la ville, refus que l'OSDH a attribué aux rebelles pro turcs.

Près de 100 morts

L'opération turque a tué 86 civils, et 239 combattants des FDS, selon le dernier bilan de l'OSDH, qui indique également que 187 combattants pro turcs ont péri. Environ 300'000 personnes ont été déplacées par les combats, selon l'OSDH.

La Turquie a fait état de la mort de six soldats turcs en Syrie et de 20 civils tués dans les villes frontalières par des tirs des combattants kurdes syriens en réaction à son agression.

L'accord turco-américain prévoit la mise en place d'une 'zone de sécurité' de 32 km de largeur en territoire syrien, dont doivent se retirer les forces kurdes. L'objectif est d'éloigner de la frontière la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), mais aussi d'y installer une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens vivant en Turquie.

Le président turc a répété vendredi que cette zone devrait 's'étendre en longueur sur 444 km' et pas seulement dans les zones dont les forces turques ont pris le contrôle.

/ATS