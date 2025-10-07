Equateur: le cortège présidentiel attaqué lors d'une manifestation

Photo: KEYSTONE/EPA/JOSÉ JÁCOME

Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, est sorti indemne d'une attaque visant le cortège présidentiel dans le sud du pays, dans un contexte de manifestations indigènes contre son gouvernement, a annoncé mardi le gouvernement.

'500 personnes sont apparues et ont commencé à jeter des pierres (sur le cortège présidentiel, ndlr) et, évidemment, il y a aussi des traces de balles sur la voiture du président', a déclaré à la presse la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Inés Manzano, assurant que le président en est sorti indemne. Sur X, la présidence a évoqué une 'attaque' et partagé une vidéo montrant des gens lancer des projectiles sur un véhicule.

