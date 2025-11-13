Environ 900 proches de disparus demandent aux Etats d'oeuvrer

Environ 900 proches de personnes portées disparues de 50 pays demandent aux Etats d'établir des plateformes de recherches qui les associent. Réunis en ligne pendant trois jours par le CICR, ils ont enjoint aussi jeudi aux ONG de les soutenir.

'Cette cause n'est pas limitée à un territoire, une population, une religion', affirment les participants dans leur appel dévoilé au terme de leurs discussions. 'Elle peut affecter chacun et chacune', ajoutent-ils.

Lors de cette rencontre organisée tous les deux ans par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis 2019, ils ont relayé leur frustration d'être 'invisibles'. Au total, près de 285'000 disparus ont été enregistrés par l'institution. Mais les participants, qui affirment représenter des centaines de milliers de proches, estiment le chiffre probable à plusieurs millions.

Au début de la réunion mardi, le directeur général Pierre Krähenbühl avait déploré une augmentation des cas suivis qui a atteint en cinq ans environ 70%, admettant que beaucoup de cas ne trouvaient pas de solution. 'Nous voyons en vous l'impossibilité d'abandonner', avait-il dit aux familles. Il avait également appelé à nouveau les Etats à honorer leurs obligations en termes de droit international humanitaire (DIH).

Des conflits aux migrations en passant par le trafic d'êtres humains ou le crime organisé, les raisons qui aboutissent à des milliers de nouveaux disparus chaque jour sont nombreuses. 'Rejoignez-vous dans la recherche de solutions', demandent les participants. Ils souhaitent une 'réponse mondiale'.

Ils déplorent des effets de santé mentale pendant 'des générations' pour les proches, mais aussi des discriminations sociales et des difficultés légales et financières. De même que des persécutions, parfois même de la part des Etats lorsqu'ils sont responsables des disparitions forcées ou échouent à protéger leurs citoyens.

