« Environ 700 morts » dans les violences électorales en Tanzanie

Les violences électorales en Tanzanie ont fait 'environ 700 morts' depuis mercredi, estime ...
« Environ 700 morts » dans les violences électorales en Tanzanie

Photo: KEYSTONE/AP

Les violences électorales en Tanzanie ont fait 'environ 700 morts' depuis mercredi, estime vendredi le parti d'opposition Chadema, dont des membres font le tour des hôpitaux du pays pour parvenir à cette estimation.

'Au moment où nous parlons, le nombre de morts à Dar (es Salam) est d'environ 350 et il y en a plus de 200 à Mwanza. Si l'on ajoute les chiffres des autres endroits dans le pays, on arrive à un total d'environ 700 morts', a déclaré à l'AFP le porte-parole de Chadema John Kitoka.

Un bilan similaire a également été communiqué à l'AFP par une source sécuritaire.

/ATS
 

