Enquête pénale en Floride contre les frères Tate

La Floride a ouvert une enquête pénale contre l'influenceur masculiniste américano-britannique Andrew Tate et son frère, poursuivis pour viols et traite d'êtres humains en Roumanie. Malgré les accusations, les deux hommes ont pu quitter la Roumanie pour la Floride.

'Il s'agit d'une enquête pénale en cours', a déclaré le procureur général de Floride James Uthmeier, qui avait déjà annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire le 27 février. 'La Floride a une tolérance zéro pour l'exploitation d'êtres humains et la violence contre les femmes', a-t-il assuré.

'Ces types ont reconnu publiquement avoir participé à ce qui apparaît comme du proxénétisme et de l'exploitation de femmes à travers le monde', a-t-il souligné mardi. 'En Floride, ce type de comportement est considéré comme atroce', a insisté M. Uthmeier.

Andrew et Tristan Tate sont arrivés le 27 février en Floride en provenance de Roumanie malgré des poursuites pour traite d'êtres humains et viols dans ce pays et une demande d'extradition du Royaume-Uni.

Envoyé de Trump

Les autorités roumaines ont annoncé que les 'deux accusés' restaient sous contrôle judiciaire, mais que leur interdiction de quitter le territoire avait été levée, même s'ils ont l'obligation de 'comparaître à chaque convocation' en Roumanie.

Les Etats-Unis avaient demandé à la Roumanie de lever les restrictions de voyage et de rendre leurs passeports aux deux frères, selon des informations de presse.

Le ministre roumain des affaires étrangères, Emil Hurezeanu, avait confirmé aux médias locaux une récente discussion avec l'envoyé du président américain Donald Trump, Richard Grenell, pendant laquelle ce dernier avait évoqué son intérêt pour le sort des frères Tate.

Le ministre de la justice, Radu Marinescu, a toutefois assuré n'avoir eu connaissance 'd'aucune intervention de Washington'.

Andrew Tate et son frère font l'objet d'accusations de viols et d'agressions dans d'autres dossiers au Royaume-Uni, où ils ont par ailleurs été condamnés pour fraude fiscale.

Andrew Tate, ancien professionnel de kickboxing et partisan déclaré du président américain Donald Trump, est suivi par plus de dix millions de personnes sur le réseau social X, où il promeut des thèses masculinistes.

