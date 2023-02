Engrais: l'ONU dit que l'accord est « en territoire difficile »

Les accords sur les exportations de céréales et engrais depuis l'Ukraine et la Russie devront être renouvelés le 18 mars. 'Nous sommes un peu dans un territoire plus difficile', a affirmé mercredi à Genève le chef des affaires humanitaires de l'ONU Martin Griffiths.

'Nous espérons et nous pensons que les deux accords seront renouvelés', a-t-il dit à la presse. Selon lui, les pays en développement 'en ont besoin'. 'C'est concluant et très important', a-t-il insisté.

Malgré ses efforts et ceux de la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan, il reste difficile d'appliquer l'accord pour les exportations d'engrais russes. Côté céréales, un peu plus de 21 millions de tonnes ont été acheminées depuis l'Ukraine grâce au mécanisme obtenu par l'ONU.

'L'Ukraine reste la plus grande crise de déplacés dans le monde', a affirmé le Haut-Commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi. Aux quelque 6 millions de déplacés internes, 4,8 millions de réfugiés se sont enregistrés. 'Bien davantage ne l'ont pas fait', a ajouté le Haut-Commissaire, qui était en Ukraine il y a quelques semaines.

Appel à la générosité

Mercredi, les deux responsables ont lancé officiellement le plan d'aide à l'Ukraine. Le montant de 5,6 milliards de dollars avait été dévoilé il y a plus de deux mois au moment de l'appel humanitaire de l'ONU. Parmi cette enveloppe, 3,9 milliards sont prévus pour l'assistance humanitaire et 1,7 milliard pour aider les réfugiés dans une dizaine de pays voisins.

Au total, 18 millions de personnes ont besoin d'assistance en Ukraine. Parmi elles, l'organisation et ses partenaires veulent en aider 11 millions. Mardi, l'ONU a pu acheminer de l'aide dans la région de Donetsk, notamment des médicaments et de la nourriture, pour 1200 personnes.

M. Griffiths en a appelé à la générosité de la communauté internationale. 'Vous serez assurés que l'argent ira à ceux qui en ont besoin', a-t-il dit. Et M. Grandi d'appeler à un financement flexible pour s'adapter à une situation encore très volatile.

/ATS