En proie aux feux, Los Angeles s'inquiète de vents « critiques »

Le sud de la Californie était balayé lundi par de nouveaux vents puissants, créant des conditions météorologiques 'critiques' autour de Los Angeles, toujours en proie à des incendies destructeurs. Certaines rafales de vent ont la puissance d'un ouragan.

Les pompiers continuent de faire des progrès face aux flammes, qui ont fait depuis le 7 janvier au moins 27 morts, détruit près de 16'000 hectares et dévasté certains quartiers et banlieues de la mégapole américaine. Mais le danger d'une reprise n'est toujours pas écarté, à cause du retour de vents violents.

Certaines rafales ont dépassé les 140 km/h lundi, une puissance comparable à celle d'un ouragan. Combiné au manque de pluie qui assèche la région depuis huit mois, cela crée des conditions propices à la propagation du feu.

'Nous nous attendons à ce que cela continue à créer des conditions météorologiques extrêmement critiques pour les incendies dans toute la région', a expliqué Ariel Cohen, des services météorologiques américains (NWS). 'Tous les incendies qui se forment peuvent croître de manière explosive. Il s'agit donc d'une situation particulièrement dangereuse', a-t-il ajouté.

Critiquées pour leur gestion de la catastrophe, les autorités ont pré-déployé des pompiers et des camions dans les zones à risques.

'Je pense que nous serons très, très bien préparés au pire scénario possible au cours des deux prochains jours et j'espère que nous n'en arriverons pas là', a assuré la maire de Los Angeles, Karen Bass.

Trump attendu sur place

L'incendie le plus important, le Palisades Fire, était contenu à 59% lundi, et les autorités ont réduit l'étendue des zones concernées par un ordre d'évacuation. L'incendie d'Eaton, qui a notamment ravagé la ville d'Altadena, au nord de Los Angeles, était lui circonscrit à 87%.

Los Angeles recense toujours l'ampleur des dégâts, qui vont bouleverser la vie de milliers de personnes, bien au-delà des seules victimes d'incendies.

Endeuillée, la ville se pose aussi beaucoup de questions sur sa reconstruction et voit les querelles politiques autour de la gestion des feux s'envenimer.

Donald Trump est attendu en Californie en fin de semaine. Sa visite sera scrutée par les habitants, car le milliardaire républicain a par le passé menacé de couper les aides fédérales aidant la Californie à lutter contre les incendies.

'Nous regardons des incendies qui brûlent encore tragiquement depuis des semaines sans même un geste de défense', a lancé le tribun lundi, lors de son discours d'investiture comme nouveau président des Etats-Unis.

'Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Tout le monde est incapable de faire quoi que ce soit. Cela va changer', a-t-il ajouté, en critiquant en creux la gestion de cet Etat démocrate.

/ATS