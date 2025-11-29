En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville ...
En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Photo: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman dont il s'est fait expliquer l'histoire, sans s'y recueillir contrairement à son prédécesseur François.

Au troisième jour de sa visite en Turquie, le premier pape américain de l'Histoire s'est présenté en chaussettes blanches dans ce lieu symbolique du XVIIe siècle aux murs ornés de faïences fines, accompagné du mufti d'Istanbul.

Ce signe d'amitié envers l'islam sunnite, religion majoritaire du pays, constitue la première visite dans un lieu de culte musulman de Léon XIV depuis son élection en mai, qui marche ainsi sur les pas de Benoit XVI en 2006 et de François en 2014.

Entouré de dignitaires musulmans, le souverain pontife à effectué le tour de la mosquée dans un silence troublé par le seul bruit des appareils photo et le cri d'un corbeau tournoyant sous les coupoles. 'Le pape a visité la mosquée en silence, dans un esprit de recueillement et d'écoute', selon le Vatican.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Le bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 06:59

Brésil: recours en « nullité » contre une condamnation de Bolsonaro

Brésil: recours en « nullité » contre une condamnation de Bolsonaro

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 04:13

Incendie de Hong Kong: le gouvernement observe 3 minutes de silence

Incendie de Hong Kong: le gouvernement observe 3 minutes de silence

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 06:01

Ukraine: de fortes explosions secouent le centre de Kiev

Ukraine: de fortes explosions secouent le centre de Kiev

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 06:11

Articles les plus lus

En Turquie, le pape appelle à l'unité entre chrétiens

En Turquie, le pape appelle à l'unité entre chrétiens

Monde    Actualisé le 28.11.2025 - 15:11

Ukraine: perquisitions chez le bras droit de Zelensky

Ukraine: perquisitions chez le bras droit de Zelensky

Monde    Actualisé le 28.11.2025 - 17:25

L'ONU dénonce des violations après le coup d'Etat en Guinée-Bissau

L'ONU dénonce des violations après le coup d'Etat en Guinée-Bissau

Monde    Actualisé le 28.11.2025 - 17:35

Présidentielle 2027: l'extrême droite favorite avec Bardella

Présidentielle 2027: l'extrême droite favorite avec Bardella

Monde    Actualisé le 28.11.2025 - 17:41