En Chine, 44 nouveaux décès et nombre de contagions à la baisse

Le coronavirus a contaminé 327 nouvelles personnes en Chine, le plus faible chiffre en plus d'un mois, et provoqué 44 nouveaux décès, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires. En Corée du Sud voisine, le nombre de personnes infectées était vendredi de 2022.

Le bilan de l'épidémie en Chine continentale atteint ainsi 2788 décès, selon la Commission nationale de la Santé. En Corée du Sud voisine, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus a atteint vendredi 2022, avec 256 cas supplémentaires recensés dans ce pays, ont annoncé les autorités sanitaires.

La plupart des nouveaux cas ont été recensés dans la ville de Daegu, épicentre de l'épidémie en Corée du Sud, et dans la province voisine de Gyeongsang du nord. Aucun nouveau décès n'ayant été recensé, le bilan de l'épidémie dans le pays reste de 13 morts.

Néerlandais contaminé

En outre, un premier cas confirmé de contamination a été détecté aux Pays-Bas chez un homme ayant récemment voyagé dans le nord de l'Italie, a annoncé jeudi l'Institut néerlandais pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM). Le patient se trouve en isolation dans un hôpital de Tilbourg (sud), a précisé le ministre néerlandais de la Santé Bruno Bruins à la télévision publique NOS.

Le patient a récemment visité la Lombardie, région du nord de l'Italie, le pays le plus touché d'Europe, dont plusieurs villes ont été mises en quarantaine. La découverte de deux cyclistes italiens contaminés a d'ailleurs fait annuler par les organisateurs les deux dernières étapes du Tour des Emirats cycliste prévues vendredi et jeudi. Tous les participants doivent être testés avant leur retour.

Le Nigeria a également annoncé un cas de coronavirus. Il s'agit du premier cas en Afrique subsaharienne. Le ministère 'a confirmé un cas dans l'Etat de Lagos' sur Twitter.

/ATS