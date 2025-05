En Asie, Macron appelle à de « nouvelles coalitions » face à la force

Emmanuel Macron a appelé vendredi à 'bâtir de nouvelles alliances' basées sur le droit et à refuser le 'deux poids deux mesures' face au règne de la force et des superpuisances. Il s'exprimait lors du principal forum asiatique de défense et de sécurité à Singapour.

'Nous sommes confrontés au défi de pays révisionnistes qui veulent imposer, au nom de sphères d'influence, des sphères de coercition', a déclaré le président français au forum de défense Shangri-La Dialogue.

Dans ce contexte, 'bâtissons une nouvelle alliance positive entre l'Europe et l'Asie, fondée sur nos normes communes, sur nos principes communs', de façon à ne pas être 'les victimes collatérales' des 'décisions prises par les superpuissances', les Etats-Unis ou la Chine, a lancé le chef d'Etat français.

Gaza et Ukraine

M. Macron a également estimé que si les Occidentaux 'abandonnent Gaza' et 'laissent faire Israël', ils risquent de 'perdre toute crédibilité à l'égard du reste du monde'. 'C'est pourquoi nous rejetons le deux poids deux mesures', a-t-il martelé, assurant que cela s'appliquait aussi au conflit en Ukraine.

'Si nous considérons que la Russie peut être autorisée à s'emparer d'une partie du territoire de l'Ukraine sans restriction, sans contrainte, sans réaction de l'ordre mondial, que dira-t-on au sujet de ce qui pourrait se passer à Taïwan', a-t-il lancé dans un avertissement à Pékin.

A ce sujet, il a aussi estimé que la Chine devait 'empêcher la Corée du Nord' de déployer ses militaires 'sur le sol européen', en Ukraine au côté de la Russie. 'Si la Chine ne veut pas que l'Otan soit impliquée en Asie du Sud-Est ou en Asie, elle doit empêcher clairement la Corée du Nord d'être impliquée sur le sol européen', a-t-il affirmé.

