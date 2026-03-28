Emmenée par Springsteen, Minneapolis célèbre sa résistance à Trump

'Pas de rois, pas d'ICE, pas de guerre!': des dizaines de milliers de personnes ont repris en coeur ce cri de résistance contre Donald Trump samedi dans les rues de Minneapolis, ville devenue malgré elle l'emblème de l'opposition au milliardaire républicain.

Immense, la foule qui a marché jusqu'au Capitole de sa cité 'jumelle' du Midwest, Saint-Paul, a été galvanisée par Bruce Springsteen en personne.

'Votre courage et votre détermination nous ont montré que ceci est encore l'Amérique, et que ce cauchemar réactionnaire et ces invasions de villes américaines ne passeront pas', a lancé la légende du rock aux manifestants du Minnesota. 'Vous nous avez donné l'espoir, vous nous avez donné du courage!'

Depuis la mort de Renee Good et Alex Pretti en janvier, deux Américains tués par des agents chargés de la lutte contre l'immigration - alors qu'ils contestaient pacifiquement leur action -, Minneapolis a été élevée par la gauche américaine au rang de ville martyre et rempart de la démocratie.

Pour sa troisième journée de mobilisation en moins d'un an, le mouvement 'No Kings', qui pousse à chaque fois dans la rue des millions d'Américains à travers tous les Etats-Unis, a donc choisi d'en faire l'épicentre de la contestation samedi, avec Bruce Springsteen en tête d'affiche.

L'artiste de 76 ans a interprété sa chanson 'Streets of Minneapolis', écrite en hommage à Renee Good et Alex Pretti.

'Traumatisés'

'Leur bravoure, leur sacrifice et leurs noms ne seront pas oubliés', a promis le rockeur, pendant que sa guitare acoustique arrachait des larmes à certains membres de la foule.

'C'est merveilleux de voir toutes ces personnes qui partagent les mêmes idées réunies ici, parce que les habitants du Minnesota ont été très traumatisés par la violence et le manque de respect envers tout le monde', confie à l'AFP Pamela Sinness.

A 73 ans, cette retraitée participe au rassemblement car elle croit 'en l'égalité des droits pour tous, y compris les immigrés qui viennent dans notre pays'.

Malgré le froid et le vent, l'événement fédère une foule dense et compacte, s'étendant sur plus d'un kilomètre de long, entre le Capitole de Saint-Paul et sa cathédrale. Les organisateurs ont assuré avoir rassemblé 200'000 personnes.

Au milieu de cette marée humaine, certains manifestants brandissent des portraits de Donald Trump, affublé d'une moustache rappelant celle d'Hitler. D'autres portent des pancartes 'ICE dehors', les mêmes qu'ils ont agitées pacifiquement pendant des semaines pour obtenir le départ de la police de l'immigration.

Sur les marches du Capitole, deux vastes banderoles résument l'état d'esprit général.

'Nous avions des sifflets, ils avaient des armes à feu', rappelle la première. 'La révolution commence au Minnesota', promet la seconde.

'Dictateur en herbe'

A la tribune, le gouverneur du Minnesota Tim Walz a remercié la population de s'être opposée à un 'dictateur en herbe' comme Donald Trump.

'Nous n'accepterons jamais un président qui est un menteur pathologique, un kleptocrate et un narcissique qui sape la Constitution des États-Unis et l'État de droit chaque jour', a renchéri Bernie Sanders, ancien candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle.

Un message acclamé par une foule persuadée que l'alternance politique est proche.

Donald Trump 'est incompétent, il n'a aucune idée de ce qu'il fait', peste Gina Bilotta-Racelis. La septuagénaire dénonce la guerre au Moyen-Orient déclenchée par le président, sans l'aval du Congrès.

'Il devrait respecter les règles et les lois comme tout le monde', regrette-t-elle.

Entre ce conflit qui fait exploser le prix de l'essence et la brutalité mise en oeuvre à Minneapolis, cette retraitée estime que l'étroite majorité républicaine au Congrès ne survivra pas lors des élections de mi-mandat en novembre.

'Je pense qu'ils vont perdre', lâche-t-elle. 'Si on suit les sondages, on voit que c'est en train d'arriver, jour après jour.'

/ATS