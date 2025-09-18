Emissions de carbone record en Europe suite aux incendies de l'été

Les rejets de carbone dans l'atmosphère, liés aux feux de forêts de cet été, sont d'ores et ...
Photo: KEYSTONE/EPA/SXENICK

Les rejets de carbone dans l'atmosphère, liés aux feux de forêts de cet été, sont d'ores et déjà pour cette année les plus importants jamais enregistrés depuis le début des relevés il y a 23 ans en Europe, a annoncé jeudi le service européen Copernicus.

Après des mois d'été (juin-juillet-août) marqués par 'une intense activité de feux de forêt en Europe', notamment sur la péninsule ibérique, 'les émissions annuelles totales de carbone estimées pour l'Union européenne et le Royaume-Uni sont, depuis fin août et avec la saison des incendies toujours active, les plus élevées' jamais relevées depuis le début des analyses du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS), selon un communiqué.

/ATS
 

