Elton John et le prince Harry mobilisés contre le VIH

Elton John et le prince Harry ont annoncé à Amsterdam le lancement d'un nouveau financement international de 1,2 milliard de dollars afin de 'briser le cycle' de la transmission du VIH, en visant les jeunes hommes, chez qui les infections au virus VIH sont en hausse.

'Les jeunes sont le seul groupe d'âge où les infections au VIH sont en augmentation et non en baisse', a déploré mardi le chanteur militant en annonçant le lancement de 'MenStar Coalition' au deuxième jour de la conférence internationale sur le sida.

Cette initiative réunit différents partenaires, dont l'organisation des Nations unies Unitaid et le plan d'aide d'urgence américain PEPFAR. Selon Elton John, les hommes entre 24 et 35 ans ont un accès aux dépistages et aux traitements qui se trouve 'à un taux inacceptable'.

Impliquer les hommes

Dans le passé, beaucoup a été fait pour protéger les femmes et les jeunes filles, mais 'nous ne pouvons pas régler ce problème en nous occupant seulement de la moitié' des personnes concernées. 'Si nous voulons gagner ce combat, nous devons faire en sorte que les hommes fassent partie de la solution', a-t-il insisté.

Des milliers de délégués sont réunis depuis lundi pour une conférence de cinq jours sur le sida, alors qu'un relâchement dans la prévention, conjugué à une baisse des financements internationaux, fait craindre un rebond de l'épidémie.

'Les progrès pour lesquels nous nous sommes battus sont mis à mal par une complaisance dangereuse', a mis en garde le prince Harry aux auditeurs. L'initiative 'MenStar Coalition' se concentrera sur 'le travail compliqué mais essentiel à accomplir afin de réellement changer les mentalités'.

