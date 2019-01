Elections en RDC: l'Occident demande à Kinshasa de débloquer internet

Les grands pays occidentaux ont demandé mardi à la République démocratique du Congo (RDC) de débloquer l'accès aux moyens de communication. Celui-ci est perturbé dans l'attente du résultat des élections générales prévu dimanche prochain.

'Nous demandons au gouvernement de ne pas bloquer les moyens de communication et notamment l'accès à internet ainsi que les médias', écrivent les représentants de l'Union européenne (UE) et des Etats-Unis à Kinshasa dans un communiqué conjoint signé par d'autres pays.

L'accès à internet et aux réseaux sociaux a été suspendu lundi pour une durée indéterminée sur décision du gouvernement, ont indiqué un opérateur et un fournisseur d'accès. L'envoi de SMS était également impossible depuis lundi après-midi.

La réception de Radio France internationale (RFI) par voie hertzienne était en outre impossible dans la capitale Kinshasa sur 105.00 FM. RFI a multiplié les éditions spéciales sur les élections de dimanche en RDC, où elle est très écoutée.

La Suisse aussi

L'élection présidentielle doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, contraint par la Constitution de ne pas se représenter après près de 18 ans au pouvoir.

Le communiqué conjoint de l'UE et des Etats-Unis est également signé par les représentants du Canada, de la Suisse, la France, la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède.

Cette prise de position commune soutient 'l'appel au calme' lancé par les observateurs électoraux de la Conférence des évêques (Cenco) et de l'ONG Symocel.

Accès des observateurs exigé

Les Occidentaux soutiennent 'leur demande d'un accès des observateurs au centre de compilation des résultats'.

Après avoir été affichés dans les centres de vote, les procès-verbaux des résultats doivent être traités et centralisés dans des 'centres locaux de compilation' puis au niveau national par la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Trois grands candidats -sur 21- se disputent les voix pour la succession de Joseph Kabila: son dauphin et candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants Félix Tshisekedi et Martin Fayulu.

Barrages à la Gombe

La nuit du Nouvel An a été calme à Kinshasa où les restaurants, bars, boîtes de nuit ont ouvert normalement. Quelques petits feux d'artifice tirés par des particuliers ont illuminé le ciel de la capitale aux 12 coups de minuit.

Des barrages tenus par la Garde républicaine arrêtent les véhicules depuis plusieurs nuits dans la commune résidentielle de la Gombe, siège de la présidence et de l''hôtel du gouvernement' qui abrite plusieurs ministères.

/ATS