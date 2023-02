Effondrement d'une mine: le bilan s'alourdit

L'effondrement d'un site minier en Chine a fait au moins quatre morts, selon un nouveau décompte annoncé jeudi par un média d'Etat. La recherche des dizaines de disparus a pu reprendre après une interruption due à un glissement de terrain.

Les travailleurs ont été ensevelis mercredi vers 13H00 (05H00 GMT) lorsqu'une colline haute de 180 mètres s'est effondrée dans une mine de charbon à ciel ouvert de l'Ouest de la Mongolie intérieure (Nord), a indiqué la télévision CCTV. Des centaines de sauveteurs ont été dépêchés sur le lieu du drame.

Les opérations de secours ont été interrompues après un glissement de terrain mercredi soir, mais ont pu reprendre depuis, toujours selon CCTV. Le bilan est désormais de quatre morts, six blessés et 49 disparus.

La chaîne a diffusé des images de sauveteurs en combinaisons orange et casques jaunes, au milieu d'une montagne de gravats couleur rouille. On voit aussi des pelleteuses en train de dégager une partie des débris.

'On venait juste de reprendre le travail. Vers 13h15, on a vu que des roches commençaient à tomber depuis le haut de la colline. C'était de plus en plus fort', a déclaré un ouvrier survivant.

'Il a été décidé d'évacuer les lieux. Mais il était déjà trop tard. Toute la colline s'est effondrée', a-t-il raconté, allongé sur son lit d'hôpital.

Enquête en cours

Les causes du drame ne sont pour l'heure pas connues. Une enquête a été ouverte et des personnes auraient été interpellées, a annoncé CCTV. La Xinjing Coal Mining Company, l'opérateur du site minier selon le média d'Etat, n'a pas répondu jeudi aux appels téléphoniques de l'AFP.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux -- qui aurait été postée par un chauffeur de camion transportant du charbon -- montre des roches tombant en cascade sur une pente en soulevant des nuages de poussière brune qui engloutissent plusieurs véhicules.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné mercredi soir aux autorités locales de 'faire tout leur possible pour chercher et secourir les personnes portées disparues', selon CCTV.

Accidents réguliers

La sécurité des mines s'est améliorée au cours des dernières décennies dans le pays, tout comme la médiatisation de ces incidents. Autrefois, ils étaient souvent passés sous silence.

Mais des accidents surviennent encore régulièrement, en raison du danger inhérent au secteur et de l'application parfois aléatoire des consignes de sécurité.

Fin décembre, 40 personnes travaillaient sous terre au moment de l'écroulement d'une mine d'or dans la région du Xinjiang (Nord-Ouest) et 22 avaient pu en être sorties.

En décembre 2021, deux mineurs qui étaient bloqués dans une mine de charbon inondée dans le Shanxi (Nord) étaient morts et 20 autres avaient pu être sauvés après des opérations de secours.

Et en septembre 2021, 19 mineurs coincés sous terre après l'effondrement d'une mine de charbon dans la province du Qinghai (Nord-Ouest) avaient été retrouvés morts après de longues recherches.

