Effondrement d'une mine au Chili: un des cinq mineurs retrouvé mort

Un des cinq mineurs piégés au Chili à 1.200 mètres de profondeur, après un effondrement dans la plus grande mine souterraine au monde, a été retrouvé mort par les sauveteurs, a annoncé le groupe public Codelco.

L'accident s'est produit jeudi après-midi dans la mine de cuivre d'El Teniente à la suite d'un 'événement sismique' dont l'origine - naturelle ou bien liée aux forages - est encore à l'étude. Au moins 100 sauveteurs participent aux opérations.

'Codelco informe que, dans le cadre des opérations de recherche, des restes humains ont été retrouvés et doivent encore être identifiés par les autorités', a déclaré la société dans un communiqué.

'Cette découverte nous attriste profondément, mais elle nous indique également que nous sommes au bon endroit' pour trouver les quatre autres mineurs, a déclaré à la presse le directeur général du site, Andrés Music.

Les mineurs bloqués travaillaient à l'extension de la mine à quelque 1200 mètres de profondeur. L'exploitation compte 4500 kilomètres de galeries.

La secousse, d'une magnitude de 4,2 selon les relevés, a causé la mort d'un mineur et en a blessé neuf autres.

Le président Gabriel Boric a rendu visite samedi aux proches des mineurs et promis de 'mener à bien les recherches'.

Les activités de la mine, qui produit 356'000 tonnes de cuivre par an, soit 6,7% de la production du Chili, ont été suspendues.

Le Chili est le plus grand producteur mondial de cuivre, avec 5,3 millions de tonnes en 2024. Son industrie minière est considérée comme l'une des plus sûres au monde. L'année dernière, le taux de mortalité était de 0,02%, selon le Service national de géologie et de mines.

