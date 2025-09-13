Douze soldats tués dans une attaque des talibans au Pakistan

Au moins douze soldats pakistanais ont été tués samedi dans une embuscade dans le nord-ouest du pays frontalier de l'Afghanistan, selon des responsables de l'administration locale et des services de sécurité. L'attaque a été revendiquée par les talibans pakistanais.

'Vers 04h00 du matin, des assaillants postés des deux côtés de la route ont tiré à l'arme lourde sur un convoi de militaires et paramilitaires. Douze membres des forces de sécurité ont été tués', a indiqué à l'AFP un responsable de l'administration locale.

Un officier de sécurité posté dans la zone a confirmé le bilan et ajouté que les assaillants avaient saisi les armes du convoi. Le Tehrik-e-Taliban (TTP), mouvement des talibans pakistanais, a revendiqué un 'assaut très sophistiqué' ayant permis de 'saisir dix mitrailleuses et un drone'.

/ATS