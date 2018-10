Dix-neuf morts dans l'accident d'un véhicule de migrants en Turquie

Dix-neuf personnes dont des enfants ont été tuées dimanche en Turquie dans un accident de la route. Un véhicule transportant des migrants a quitté la route pour s'écraser dans le lit d'une rivière plusieurs mètres en contrebas, a annoncé l'agence d'Etat Anadolu.

Le véhicule, un camion selon les premières informations, arrivait d'Aydin et se dirigeait vers Izmir, sur la côte occidentale de la Turquie. Il a subitement quitté la route, a précisé l'agence.

On ignorait dans un premier temps la nationalité des migrants. Apparemment, ils se dirigeaient vers la côte, probablement vers la péninsule de Dilek, d'où l'île grecque de Samos n'est distante que de quelques kilomètres.

La télévision turque a montré des images du véhicule réduit à l'état de métal brûlé dans le lit de la rivière, entouré de personnel de secours. Le bilan initial de 15 morts a été révisé, à 19 morts et 11 blessés.

La Turquie est un lieu de transit important pour les migrants venant du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique et qui veulent tenter de passer en Europe via la Grèce. Un million de migrants étaient passés de Turquie en Grèce en 2015, provoquant une crise qui s'était conclue par un accord entre l'UE et Ankara. Depuis, le nombre des migrants prenant cette route a fortement baissé.

/ATS