Dieselgate GB: verdict en faveur des constructeurs

La justice britannique a majoritairement donné raison vendredi à cinq géants de l'automobile ...
Dieselgate GB: verdict en faveur des constructeurs

Dieselgate GB: verdict en faveur des constructeurs

Photo: KEYSTONE/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

La justice britannique a majoritairement donné raison vendredi à cinq géants de l'automobile, jugés à Londres sur leur responsabilité dans le volet britannique du Dieselgate, le scandale mondial des voitures diesel truquées.

La Haute Cour 'a rejeté la plupart des principales allégations formulées contre les constructeurs dont les véhicules ont été examinés au procès', selon un résumé de la décision.

Les fabricants, parmi lesquels figurent Renault, Peugeot-Citroën, Mercedes, Nissan et Ford, sont suspectés d'avoir manipulé des véhicules diesel pour passer les contrôles antipollution, notamment d'oxydes d'azote (NOx). Tous nient les faits.

/ATS
 

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