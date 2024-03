Développement: le monde s'est remis du Covid, pas les pays pauvres

L'humanité a retrouvé son niveau de développement d'avant la pandémie. Mais le record prévu pour 2023 cache un fossé qui désormais se creuse entre pays riches et pauvres, met en garde l'ONU dans un rapport publié mercredi.

En 2020 et 2021, pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'indice de développement humain, qui prend en compte espérance de vie, éducation et niveau de vie, avait reculé deux années de suite, revenant cinq ans en arrière en raison d'une superposition de crises sans précédent, dont le Covid-19.

Mais depuis 'nous avons vu un rebond', explique à l'AFP Achim Steiner, patron du Programme de l'ONU pour le développement (Pnud) qui publie ce rapport mercredi.

Ainsi, les estimations pour 2023 prévoient un record historique de l'indice au niveau mondial, avec un retour de toutes ses composantes 'au-dessus des niveaux pré-2019'. Même si le Covid-19 et les impacts de la guerre en Ukraine ont ralenti la trajectoire espérée précédemment.

/ATS